Россиянин Рустам Набиев покорил Эверест на руках

Россиянин Рустам Набиев взошел на вершину Эвереста на одних руках. Триумфальное восхождение завершилось 20 мая в 8:16 утра по непальскому времени.

Как написал Набиев в социальных сетях, он посвящает свое восхождение "каждому, кто сейчас меня смотрит", чтобы своим примером показать: "Пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!"

РИА Новости уточняет, что Рустам Набиев перенес ампутацию ног после обрушения казармы в Омске в 2015 году. Он провел под завалами около семи часов, прежде чем его смогли достать и отправить в госпиталь. После операций удалось сохранить лишь треть обеих ног, но уроженец Башкирии не пал духом — он ведет активный образ жизни и реализует себя как блогер. Более трех лет Набиев выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб "Феникс", в 2020 году покорил Эльбрус, а в2022 году — Килиманджаро.

Сила духа, отличающая россиян, ярко проявилась на Паралимпийских играх в Италии: всего лишь шесть параатлетов и один ведущий завоевали 12 наград и третье место в общекомандном зачете. Президент России Владимир Путин лично поблагодарил наших спортсменов за то, что впервые за последние 12 лет россияне смогли увидеть над паралимпийским пьедесталом триколор и с особым трепетом услышать национальный гимн.