Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, вокруг него на коленях со связанными руками - более 400 пропалестинских активистов. Участников так называемой "Глобальной флотилии Сумуд", которая доставляет гуманитарную помощь палестинцам. Волонтеров задержали израильские силовики в тот момент, когда они направлялись к берегам Газы. И под конвоем доставили в Израиль. Фактов психологического насилия и жестокого обращения никто даже не скрывает. Наоборот, их смакуют. Ведь Итамар Бен-Гвир сам выложил это видео в соцсети. Он явно собой гордится.

Ирландку Катрину Грэм грубо толкают и заставляют вновь опуститься на колени. Эти кадры увидела ее мать. Потрясенная жестоким обращением с дочерью женщина взывает к властям ЕС: "Я надеюсь, что это видео, вызывающее такую тревогу, станет поворотным моментом и для властей ЕС. И заставит их наконец-то высказываться и действовать".

Коллективному Западу имя оскандалившегося министра нацбезопасности Израиля хорошо знакомо. Ряд стран ранее уже вводили против него персональные санкции за насилие в отношении палестинцев и их общин на западном берегу реки Иордан. В частности, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Канада. Испания еще в прошлом году запретила ему въезд на свою территорию.

Многие и раньше понимали - точечных рестрикций недостаточно. Ведь рыба гниет с головы. Но публично ссориться с находящимся под патронатом США еврейским государством решались единицы. Теперь же европейцы перед непростым выбором: избивают не каких-то чужих им обитателей джунглей, а резидентов райского сада. Среди задержанных участников гуманитарной флотилии оказалась врач Маргарет Конноли, сестра президента Ирландии.

Европейцы - кто в лес, кто по дрова. Одни, как, например, премьер Италии Джорджа Мелони, ждут извинений. Другие, как глава польского МИДа Сикорский, привлечения министра нацбезопасности Израиля к ответственности. В Испании действия израильских силовиков назвали чудовищными. Посол США охарактеризовал их как отвратительные. Любительница требовать от всего мира введения антироссийских санкций глава евродипломатии пожурила Бен-Гвира и назвала его поведение неправильным. Но ни финансовой, ни даже небесной кары на его голову призывать не стала. За нее это сделала испанский депутат Европарламента Ирене Монтеро. И заодно устроила публичную порку русофобке Каллас: "Между прочим, миссис Каллас, Израиль захватывает корабли и похищает европейцев в Средиземном море. Если бы подобные действия совершила Россия или любая другая страна, Брюссель уже подготовил бы пакет санкций, экстренные заседания и громкие заявления о правах человека. Но поскольку это Израиль, вы улыбаетесь и смотрите в другую сторону".

Израильский премьер считает своего министра правым по сути, а вот с формой якобы вышла ошибочка.

Поступок Бен-Гвира ранее резко осудил глава израильского МИДа. Гидеон Саар подчеркнул: это сводит на нет значительные усилия дипломатов. И вот что получил в ответ: "Они пришли сюда, полные гордости, как большие герои, посмотрите на них сейчас. Посмотрите, как они выглядят сейчас, совсем не герои, а просто сторонники терроризма. Когда министр иностранных дел Израиля приносит извинения, он посылает сигнал слабости, сигнал подчинения, сигнал капитуляции, сигнал о том, что мы сами в себя не верим".

Италия, Франция, Нидерланды, Канада, Испания вызвали израильских послов в своих странах для объяснений. Задержанные активисты начали возвращаться домой. Некоторые - с травмами. Турция направила три самолета для их эвакуации. В Израиле это называют депортацией, подчеркивая преступный статус волонтеров.