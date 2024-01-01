Молодой наследник бизнесмена устроил резонансное ДТП в Нижнем Новгороде

Из-за поворота выезжает желтый кабриолет "Мерседес". Водитель жмет на газ, после чего не вписывается в изгиб дороги. Таранит встречную иномарку, а та, отлетев, задевает еще один автомобиль. Кабриолет остановился у края встречной полосы движения. От удара у "Мерседеса" практически оторвало левое переднее колесо. Далее водитель желтой иномарки в машине ГИБДД. Инспекторы оформляют протокол, а ему весело.

Отказ от медицинского освидетельствования - это по суду лишение водительских прав без какой-либо альтернативы. Сразу после ДТП водитель выложил фотографию с подписью - "Мажоры не умирают". Жители Нижнего Новгорода очень быстро опознали молодого человека. Его фамилия - Корнилов. 21 год. В день аварии он выложил в Сеть видео: судя по этим кадрам, молодой человек откровенно пьян. Да и после ДТП и оформления протоколов продолжил с друзьями гулять по кафе и ресторанам, о чем делился в интернете, записывая видеоролики.

Модель разбитого желтого "Мерседеса" стоит от 13 до 35 миллионов рублей. По имеющимся данным, виновник аварии - это сын Сергея Корнилова, которые считался одним из богатейших жителей Нижегородской области. Умер в 2024 году. И судя по всему, сын получил совсем не маленькое наследство. Как заявил, "пропили Мерседес, купит 911-й". Это "Порше".

Вскоре Корнилов-младший оставил голосовые сообщения в обсуждении новостей в городских пабликах, где жители Нижнего Новгорода осуждали действия молодого человека. Это если говорить мягко. Речь у автора невнятная. Ни в голосе, ни в словах ни капли сожаления. Тем, кто обещал разобраться с ним лично, ответил о наличии у него охраны.

"За 2025 год и текущий период 2026 года на данного водителя составлен 161 административный материал, из них 51 материал по статье 20.25 КоАП - это уклонение от исполнения административного наказания", - сообщила Елена Мартынова, старший инспектор по особым поручениям ОИиОС ГУ МВД России по Нижегородской области.

Нижегородские журналисты смогли найти Корнилова-младшего. Обедал и пил вино в одном из ресторанов города.

По факту ДТП были составлены четыре протокола. За управление машиной без страховки и повреждение дороги - штраф. За выезд на встречку - от 4 до 6 месяцев лишения прав. За отказ от медицинского освидетельствования - еще на срок от полутора до двух лет. Хамство и презрение к окружающим - за это только общественное порицание.