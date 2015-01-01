Европу охватила небывалая вспышка сифилиса и гонореи

Количество диагностированных случаев заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), подскочило в Европе до десятилетнего максимума. Об этом свидетельствует статистика Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Как пишет The Independent, с 2015 по 2024 годы заболеваемость гонореей в европейских странах выросла на 303%, а число случаев сифилиса увеличилось более чем вдвое.

Растет и количество заболевших хламидиозом — это наиболее часто встречающееся ЗППП в Европе. Особую тревогу медиков вызывает распространение лимфогранулемы венерической — это редкая форма хламидиоза, которой страдают преимущественно мужчины.

Тем временем в Европе растет и число заболевших хантавирусом. Вспышка инфекционной болезни, передающейся от грызунов, была зафиксирована на круизном лайнере. Три человека погибли. Несмотря на предпринятые меры, с корабля сошли в разных странах около 40 человек и разъехались по домам. После этого в разных европейских странах стали обнаруживать больных хантавирусом.

Серьезную опасность для здоровья европейцев представляют и продукты с Украины. Сельскохозяйственная и пищевая инспекция Чехии внесла в реестр небезопасных продуктов куриное мясо украинских производителей, в котором нашли возбудителей сальмонеллеза.