Опубликована экспертиза по факту смерти Анны Маловой в роддоме Новочеркасска: врачи три дня пытались замести следы

В Новочеркасске в начале апреля произошла трагедия, оставившая без мамы двоих малышей. 27-летняя Анна Малова отправилась в роддом в прекрасном настроении и абсолютно здоровой, но домой она не вернулась.

Молодая мамочка умерла, впав в кому во время кесарева сечения. Родные Анны уверены, что в этом виноваты врачи. Главным подозреваемым по делу проходит анестезиолог, именно после его манипуляций состояние роженицы резко ухудшилось.

По предварительным данным, врач ошибся и ввел Анне кислоту, что привело к тяжелым осложнениям, коме, а затем и смерти. Подруга Маловой, Виктория, поделилась подробностями медицинской экспертизы. По ее словам, роженицу фактически убили.

"Экспертиза подтвердила, что Ане установили катетер в центральный нерв и введена транексамовая кислота, что вызвало отек головного мозга, кому и вследствие смерть! Мозг получил очень тяжелое токсическое и гипоксическое повреждение. На вопрос, почему вводили транексамовую кислоту, сказали, что ампулы перепутали!" — возмутилась приятельница Маловой.

Кроме того, изначально врачи говорили, что ребенок родился здоровым, но позже выяснилось, что девочка была в тяжелом состоянии. Когда обман вскрылся, ребенка перевели в Ростовский перинатальный центр.

"7 апреля не стало Ани, а 8 апреля они отправляют Арину в перинатальный центр. У девочки двусторонняя пневмония, кровь в желудке (скорее всего, последствия введенного препарата), ее нельзя было кормить из бутылочки, она должна была находиться на внутривенном питании. В выписном эпикризе сказано: рождена в тяжелом состоянии, гипоксия, угнетенное состояние, поражение ЦНС гипоксически-ишемического генеза. Три дня они скрывали ее состояние! Она лежала в отдельной комнате, за шторкой спрятана! Это здоровый ребенок?! А чем врачи занимались эти три дня?! Пытались замести следы!" — возмущена Виктория.

Сейчас жизни новорожденной ничто не угрожает. Девочка находится с папой и бабушкой. У Анны остался пятилетний сын Руслан. Отец лишь спустя 40 дней рассказал мальчику, что мамы больше нет.