Решение Великобритании ослабить рестрикции в отношении дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти, стало неожиданностью для Евросоюза. В этом признался в четверг, 21 мая, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

По словам чиновника, Брюссель не получал от Лондона заблаговременных уведомлений, а само этого решение британских властей оказалось далеко не тем, чего могли ожидать в объединенной Европе.

Тем временем британский министр торговли Крис Брайант, выступая перед парламентом, заявил, что смягчение антироссийских санкций на фоне сложной ситуации в энергетике стало не лучшим решением: "Мы справились с этим неуклюже, это целиком и полностью моя вина, за что я приношу свои извинения".

В канцелярии премьер-министра Великобритании рассказали, что Кир Стармер проинформировал Украину о решении по санкциям в телефонном разговоре с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским. При этом Стармер заверил своего визави, что "в результате действий Великобритании на рынке будет меньше российской нефти" (цитаты по РИА Новости).

С этим не согласен евродепутат Вилле Ниинисте, сообщает Euractiv. По его мнению, санкционные послабления Великобритании и США в отношении российской нефти показали слом в глобальном санкционном движении против России, а нерешительность Еврокомиссии только играет на руку российской экономике.