ФАС припугнула наказанием за необоснованное повышение цен на топливо

Российские нефтяные компании должны соблюдать принципы ответственного ценообразования на нефтепродукты. Об этом говорится в письме Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Как подчеркнули антимонопольщики, необоснованный рост цен на бензин и дизельное топливо на российском рынке недопустим — подобные действия компаний, занимающих доминирующее положение на энергорынке, являются незаконными.

ФАС России и территориальные органы уже рассматривают в отношении участников рынка нефтепродуктов 11 дел в связи с нарушением закона о защите конкуренции, предупредило ведомство на своем официальном сайте.

Это заявление последовало за высказыванием из Кремля об устойчивости системы снабжения топливом внутреннего рынка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что "весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой".

Глава кабмина Михаил Мишустин указывал, что конфликт на Ближнем Востоке и вызванная им турбулентность на энергорынках создают соблазн нажиться на экспорте, однако внутренний рынок должен оставаться в приоритете — нельзя допустить перенос внешнего ценового шока на российских потребителей.