Певица Слава сошлась с Анатолием Данилицким, которого обвиняла в многочисленных изменах и равнодушии

Певица Слава и бизнесмен Анатолий Данилицкий вместе почти 25 лет. Но в паре все еще кипят страсти, они то расходятся с грандиозными скандалами, то бурно мирятся. Похоже, артистка снова приняла в семью отца своей младшей дочери.

Последнее расставание произошло примерно полгода назад. Слава заявила, что окончательно ушла от мужчины. Она много в чем публично обвинила Данилицкого, например, в изменах и равнодушии.

Но 15 мая певица отмечала день рождения. На празднике заметили и Анатолия. Слава тогда не стала комментировать его присутствие, хотя в Сети пошли разговоры о воссоединении пары. Выждав почти неделю, исполнительница хита "Одиночество" опубликовала свежее фото с Анатолием. Снимок певица подписала интригующе и лаконично: "Ой!".

Поклонники звезды в шоке от увиденного. Народ не верит своим глазам и радуется за Славу. "Ну Толя, ну кот мартовский... Счастья вам!"; "Я так рада за вас! Давно надо было помириться"; "И никуда вы друг без друга"; "Вы снова вместе? А как же окончательное и бесповоротное расставание?" — обсуждают подписчики артистки.

Напомним, что Слава в 2011 году родила от Данилицкого дочь Антонину. А от первого брака у артистки есть дочь Александра, которая уже сделала певицу бабушкой