ПВО сбила в ночь на 22 мая 217 украинских дронов над российскими регионами

Российская противовоздушная оборона отразила очередную воздушную атаку киевского режима. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО ликвидировано 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, дроны ВСУ сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Курской, Орловской, областей. Также беспилотники ВСУ ликвидированы над Владимирской, Калужской, Липецкой, Нижегородской областями. Дроны перехвачены в Новгородской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областях, над Санкт-Петербургом и Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в "Макс" о работе ПВО на подступах к столице. По его данным, системой ПВО Минобороны с вечера 21-го до утра 22-го мая уничтожены восемь вражеских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.