Вооруженные силы России нанесли новые удары по украинским тылам. Приходят сообщения о взрывах в Николаеве, прилетах по объектам ВПК в Черниговской, Харьковской областях и Кривом Роге. Это ответ на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре России.

В зоне спецоперации под наш контроль накануне перешла Шестеровка. Боевиков оттуда выбили подразделения "северян". В зоне ответственности группировки "Запад" слаженно отработал расчет ЗРПК "Панцирь", который во время дежурства обнаружил и уничтожил вражеский гексакоптер.

На Добропольском участке фронта наши "птицы-разведчики" скорректировали удар авиации. Бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции накрыли место дислокации сил беспилотных систем ВСУ.

А расчет "Zala - Ланцет" "южан" на Константиновском направлении ликвидировал боевую машину "Град" неприятеля. На подступах к Новопавловке штурмовики группировки "Центр" прорвали оборону боевиков, которые превратили этот район в мощный укрепленный узел. Операция проводилась при взаимодействии БПЛА, артиллерии и передовых отрядов. В Запорожской области массированную атаку вражеских беспилотников самолетного типа на наши позиции сорвал расчет ЗРК "ТОР".

На Добропольском направлении была замечена "Сова". При помощи этого тяжелого квадрокоптера наши операторы уничтожили логистические маршруты противника. "Сова" установила противопехотные и противотанковые мины на ключевых участках выдвижения резервов и снабжения подразделений боевиков.

Отсутствие радиоканала управления делает беспилотник практически невидимым для систем РЭБ. Полёт проходит по заранее подготовленному курсу. Поэтому "Сова" не боится средств радиоэлектронной борьбы и сохраняет боеспособность даже в условиях плотного радиоподавления.