Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды выдающимся россиянам - за таланты и самоотверженный труд, отвагу, за достижения в разных сферах.
В зале - деятели науки и образования, культуры и здравоохранения, представители общественных организаций и те, кто защищает рубежи России в зоне СВО. Среди награжденных - генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, народный артист России Юрий Антонов и Надежда Бабкина, народная артистка РСФСР и певица. Все они удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.
Орден "Героя труда" президент вручил Виталию Игнатенко, он возглавляет Лбщественное телевидение России.
"Вручение государственных наград в центре Москвы, в Кремле имеет особый смысл. Эта торжественная церемония - знак признания заслуг выдающихся граждан России. Их самоотверженного труда, уникального таланта, отваги потрясающей, тех достижений и прорывов, которые наши современники совершают в разных, самых разных сферах. Эти успехи влияют на развитие всей страны. Сердечно поздравляю всех, кому сейчас будут вручены награды. Вы сильные, щедрые и смелые люди, каждый из вас смог реализовать задуманное, свои дарования, интеллект, призвания, сражался, трудился, созидал, брал новые высоты ради Родины, ради нашего народа. Позвольте пожелать вам дальнейших успехов и всего самого доброго", - сказал глава государства.