Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам

Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды выдающимся россиянам - за таланты и самоотверженный труд, отвагу, за достижения в разных сферах.

В зале - деятели науки и образования, культуры и здравоохранения, представители общественных организаций и те, кто защищает рубежи России в зоне СВО. Среди награжденных - генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, народный артист России Юрий Антонов и Надежда Бабкина, народная артистка РСФСР и певица. Все они удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Орден "Героя труда" президент вручил Виталию Игнатенко, он возглавляет Лбщественное телевидение России.