Сын Плющенко и Рудковской отказался от России: "Сейчас сложное время"

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Переход юного спортсмена под флаг другой страны одобрила Федерация фигурного катания на коньках России.

Саше 13 лет и за российскую команду он никогда не выступал. Заявка в сборную Азербайджана позволит Плющенко-младшему участвовать в международных турнирах. Как пояснил Евгений, Саша на пять лет получил спортивное гражданство Азербайджана.

"В этом сезоне по разным причинам в соревнованиях он не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии", — высказался Плющенко о переходе сына.

По словам олимпийского чемпиона, решение было трудным, но он рассчитывает на совместные усилия по развитию фигурного катания в России и Азербайджане.

"У Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна", — цитирует Плющенко РИА Новости.

В Сети раскритиковали решение Гном Гномыча, как сами родители называют юного фигуриста, отказаться от сборной России. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предупредил, что это может серьезно сказаться на репутации и самого Плющенко.

"Поскольку это сын Евгения Плющенко, то это решение воспринимается достаточно остро и болезненно. Я бы так не поступил. Думаю, что оно точно не прибавит популярности Евгению Плющенко и может сказаться на его репутации. Очень странное решение", — поделился Васильев в беседе с РИА Новости.