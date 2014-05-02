МИД России пообещал вернуть историю и славу Одессы

Россия вернет историю и славу Одессы, невзирая на попытки киевского режима исказить ее до предела. Об этом заявила в четверг, 21 мая, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница высказалась о выходке главы местного филиала украинского Института национальной памяти Сергея Гуцалюка, который похвастался памятным значком с изображением бутылки с горючей смесью и надписью "Одесса 02.05.2014. Помним, гордимся".

Со слов Гуцалюка, которые привела Захарова, значок сделали из снесенного бронзового памятника Екатерине Великой, которая основала Одессу. Захарова поинтересовалась: "Вы вообще понимаете, о каком неоварварстве идет речь?", а затем заверила, что Россия всегда будет помнить о героических страницах истории Одессы и "не даст переписать, исказить и изнасиловать ее историю" (цитаты по ТАСС).

Ранее американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу предупреждал, что Украина до окончания конфликта может потерять два крупных города — Харьков и Одессу. Специалист считает, что это станет предметом переговоров сторон, когда российские военные дойдут до Днепра.

До того источник, близкий к переговорам в Абу-Даби по украинскому урегулированию, сообщал, что киевский режим хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки мирного соглашения с Россией. Украина желает удостовериться, что "Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи".