Навка навестила больную раком Маргариту Симоньян и не смогла сдержать слез

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вскоре после похорон мужа Тиграна Кеосаяна столкнулась с новым испытанием. У нее обнаружили рак. Журналистка уже перенесла операцию и прошла несколько курсов химиотерапии. Телеведущая намерена победить болезнь, но пока ее состояние оставляет желать лучшего.

Начав сложное лечение, Симоньян не отказалась от работы. Маргарита по-прежнему регулярно появляется в эфире, ведет соцсети и пишет книги. Недавно она презентовала книгу "В начале было Слово", а сейчас готовит к печати роман о Тигране Кеосаяне. Об этом рассказала Татьяна Навка, которая на днях побывала в гостях у Симоньян.

"Моя дорогая и любимая подруга Маргарита Симоньян написала новую книгу, которая выйдет в сентябре. Вчера нам посчастливилось услышать от автора эту прекрасную историю любви, которая называется "Не первая любовь. Исповедь горя и радости"", — поделилась фигуристка.

Когда журналистка зачитывала отрывок из книги, фигуристка не смогла сдержать слез. Татьяна призналась, что роман вызвал у нее бурю эмоций.

"Она читала, а я испытывала весь спектр эмоций от слез до смеха, где тебя раскачивает от сопереживания до радости, потому что многие моменты мы проживали вместе и воспоминания нахлынули каскадом, а моментами, наоборот, удивлялась, так как многие факты были открытием", — поделилась Навка.

Напомним, Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября прошлого года сердце режиссера перестало биться. Он умер в больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.