Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером четверга, 21 мая, уничтожили два украинских летательных беспилотника, которые летели на Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил Сергей Собянин в своем MAX-канале, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

17 мая Сергей Собянин сообщал, что в результате украинских дронов пострадала смена строителей на Московском нефтеперерабатывающем заводе — ранения получили 12 человек. В Подмосковье в то же время погибли трое мирных жителей.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник подчеркивал, что враг намеренно бьет дронами по жилым домам и придомовым территориям, медицинским и социальным учреждениям, системам передачи и распределения электроэнергии, объектам торговли, автозаправочным станциям, автомобилям мирных жителей.