Кремль жестко высказался о политике США против Кубы: "Недопустимая игра мускулами"

Последствия топливной блокады, которую устроили Кубе американские власти, будут катастрофическими и беспрецедентными для обычных жителей островного государства. Об этом предупредил в четверг, 21 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля раскритиковал агрессивную политику Вашингтона против Гаваны, подчеркнув, что "дальнейшая игра мускулами в виде этой армады и так далее – это лишь способно ухудшить положение жителей".

Песков также заявил, что "нельзя одобрять того давления, которое оказывается на Кубу" со стороны Соединенных Штатов, в том числе "ни в коем случае нельзя к бывшим, действующим руководителям государства применять такие методы, граничащее с методами насилия". Так политик высказался о заявленном намерении американских властей арестовать экс-главу Компартии Кубы Рауля Кастро, сообщает "Интерфакс".

Ранее российские власти подчеркивали, что наша страна по-прежнему поддерживает контакты с руководством Кубы на фоне тяжелой гуманитарной обстановки в островном государстве. Песков назвал кубинцев "нашими друзьями", подтвердив, что ситуация, в которой оказалась Куба, "действительно сложная".

Еще в феврале российское Министерство экономического развития отмечало, что гражданам России рекомендуется воздерживаться от поездок на Кубу до нормализации ситуации в этом островном государстве.