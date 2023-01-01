Равшана Куркова показала, как выросли ее сын и дочь

Равшана Куркова воспитывает сына и дочь. Мальчику уже 6 лет, а девочке — три годика. Звезда сериала "Барвиха" редко балует поклонников фотографиями наследников, хотя каждый раз снимки производят настоящий фурор.

На днях Куркова уехала в Санкт-Петербург. Снимками из поездки актриса порадовала подписчиков. Равшана, Гаспар и Самира покатались на колесе обозрения. Артистка сделала на аттракционе совместное селфи. Звезда кино позировала в розовой бейсболке и футболке. Маленькая Самира для фотосессии прихватила своего пупса. "Любовь", — подписала кадры Куркова.

Поклонники актрисы пришли в восторг от фото. Народ оставил под снимками сотни комплиментов. Многие отмечают, что сынок растет копией Равшаны. "Какие красивые и чудесные детки!"; "Гаспар — мамин мальчик"; "Как же они на вас похожи, особенно сынок"; "Ангелочки милые", — отметили подписчики Курковой.

Напомним, путь актрисы к материнству был непростым. Стать мамой Равшане удалось лишь в 39 лет. Отношения с отцом мальчика, Сергеем Амаряном, оказались скоротечными, но самое главное, что актриса все-таки воплотила в жизнь свою самую заветную мечту — родила наследника.

В 2023 году Равшана снова объявила о рождении ребенка. Самира появилась на свет в марте. Кто именно является отцом девочки – тайна и по сей день.