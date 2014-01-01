Третий рекорд суточной температуры установлен в Москве

В четверг, 21 мая, в Москве был третий раз кряду побит рекорд суточной температуры воздуха. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как уточнил эксперт, к 17:00 температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ достигла плюс 29,7 градуса. Это превышает значение суточного рекорда 2014 года, который для 21 мая составлял плюс 29,2 градуса.

Тем временем пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупреждает автомобилистов, что в столичном регионе ожидается сильный дождь с грозой — это требует особой осторожности и внимательности на улицах. Водителей просят не отвлекаться на гаджеты во время движения, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, следить за скоростью и соблюдать дистанцию.

Предупреждение распространил и столичный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ведомство уточнило в своем MAX-канале, что в связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями рекомендуется парковать машины в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

В Москве и Московской области тем временем сохраняется "оранжевый" режим погодной опасности, свидетельствует прогностическая карта Гидрометцентра.