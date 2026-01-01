Завершились трехдневные совместные учения ядерных сил России и Беларуси

Экипаж фрегата в Баренцевом море готовится к учебному запуску крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон". Дальность полета - до полутора тысяч километров. Может взлетать как с корабля, так и с земли. Скорость - 2,7 километров в секунду. Еще одно преимущество - маневренность. А это значит, что перехватить ее сложно.

По команде ракета взмывает в воздух. На этот раз ее цель - учебный полигон "Чижа". Это первая совместная тренировка армий России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Главы двух стран координировали действия по видеосвязи.

"Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне", - сказал Владимир Путин.

В России учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агресии проводятся с 19 мая. В них принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. К ним присоединились и белорусские военнослужащие.

На российском полигоне "Капустин Яр" вооруженные силы Беларуси выполнили пуск баллистической ракеты с комплекса "Искандер-М". Оперативно-тактический ракетный комплекс может наносить удары по важнейшим объектам противника на расстояние до 500 километров. Пока это всего лишь учения.

"Я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, наше совместное Отечество, и будем делать это всячески. Вот единственная демонстрация с нашей стороны, я думаю, вы с этим согласитесь. А коли что - то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться", - отметил Александр Лукашенко.

С космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Комплекса боятся во всем мире. Зарубежные эксперты и СМИ уже не раз писали, что это реальная угроза НАТО, а значит, учения - повод участникам Североатлантического альянса всерьез задуматься о своих заявлениях в адрес России. Разделяющиеся заряды ядерной ракеты могут прорывать вражескую защиту и поражать до шести целей на расстоянии до 11000 километров.

Кадры Минобороны из акватории Баренцева моря: экипаж атомного подводного крейсера стратегического назначения готовится к учебному пуску баллистической ракеты "Синева". Мощность ракеты зависит от боевого оснащения. Головная часть ракеты может включать до десяти боеголовок мощностью по 100 килотонн каждая. После старта "Синева" ушла молниеносно вверх, оставив после себя яркий огненный след.

В учениях также был задействован сверхзвуковой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" со специальной боевой частью. Также к учениям привлекли самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнившие пуски гиперзвуковых крылатых ракет воздушного базирования.

"Мне хочется особо отметить слаженную работу наших белорусских коллег. "Искандеры", которые сейчас применялись, – применялись грамотно, применялись слаженно. Это имеет большое значение при применении оружия такого рода. Потому что здесь важна каждая минута, каждая секунда. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности", - указал Путин.

Президент также рассказал, что в ближайшее время продолжится оснащение РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. А у России с Беларусью намечено еще несколько совместных учений в этом году. В частности - тренировка по оперативному реагированию ОДКБ "Взаимодействие-2026" на российской территории. И учения миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2026" на полигонах Беларуси.