Власти утвердили стратегию безопасности на дорогах

Стратегию безопасности на дорогах страны до 2030 года утвердило правительство. Подробности сообщил в ходе заседания кабмина премьер Михаил Мишустин.

"Особое внимание в ней будет уделено расширению опорной сети и модернизации нужной инфраструктуры. В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также речь пойдет об увеличении количества полос автомобильных дорог, возведении развязок надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути, чтобы снизить аварийность и повысить надежность доставки пассажиров и грузов. Активное внедрение современных цифровых инструментов, включая возможности искусственного интеллекта, поможет выявлять опасные участки", - сказал он.

Также рассмотрели законопроект, который позволит гарантировать покрытие по рублевым депозитам, открытым более чем на три года. Страховая сумма по ним увеличится до 2 миллионов рублей. Вырастет в три раза с 10 до 30 миллионов рублей и страховка для счетов эскроу. Их открывают для купли-продажи недвижимости. В случаи банкротства финансовой организации или застройщика покупателям новостроек государство выплатит компенсацию.