Россиянам напомнили о праве на выплаты по советским сберкнижкам

В России продолжает действовать программа государственной компенсации по вкладам Сбербанка СССР, оформленным до 20 июня 1991 года. Об этом напомнила в четверг, 21 мая, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Как уточнила специалист агентству "Прайм", на компенсацию могут рассчитывать как сами обладатели вкладов в советском Сбербанке по состоянию на 20 июня 1991 года, так и их наследники.

Сумма компенсации зависит от возраста соискателей родившиеся до 1945 года получают трехкратную сумму остатка вклада, родившиеся в 1946–1991 годах — двукратную. Наследники вправе получить выплату лишь при условии, что владелец вклада на день смерти являлся гражданином России. Иностранцы граждане и лица без гражданства могут претендовать исключительно на выплату на ритуальные услуги.

При этом компенсация не выплачивается по вкладам, закрытым с 20 июня по 31 декабря 1991 года, а также если выплата уже была получена ранее.

Тем временем в России продолжает действовать программа долгосрочных накоплений с софинансированием от государства до 36 000 рублей в год, в зависимости от уровня дохода гражданина. Однако Минфин предложил коррективы, согласно которым получить со счета деньги, добавленные властями, можно будет лишь после пяти лет участия в программе.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков заверил, что накопить на первоначальный взнос по ипотечному кредиту могут даже россияне с ежемесячным доходом ниже 80 тысяч рублей, если воспользуются возможностями программы долгосрочных накоплений.