Даешь переговоры! Большой европейский театр готовится к спектаклю. Мы будем говорить с Россией. Решили выбрать главного героя, посредника в переговорном процессе. Отобрали трех кандидатов. Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб, бывший премьер Италии Марио Драги. Наш МИД прокомментировал актерский состав.

Знаменитая троица - Трус, Балбес, Бывалый. Европейцы не знают этих персонажей, но артистов подбирают прямо по Гайдаю. Нам-то они хорошо известны. Начнем. Бывалый. Персонаж, который превращал Минские соглашения в циничный спектакль, позднее прямо признавалась, что её целью было обмануть Россию и побыстрее подготовить Украину к войне. Ангела Меркель.

А Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она также использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня. В 2022-м Меркель рассказывает в интервью, о том, как обманывали Россию. Про 2014-й, год становления украинского национального самосознания, когда нацисты жгли и добивали еще живых русских людей в доме профсоюзов Одессе, колорадов, как они говорили. А Меркель уже готовила Украину к войне.

К старухе вопросов больше нет. Кто у нас еще в обойме из готовых персонажей? А вот он! Не такой обаятельный, как гайдаевский Балбес, но образ похож. Финский президент Александр Стубб. До чего бесстрашный человек! Слабоумие и отвага - его сила.

Балбес – мимо. Еще один перспективный переговорщик. Бывший премьер министр Италии Марио Драги. Сделал все что мог, пусть теперь русские делают. Когда и что пыталось сделать его правительство, Драги в интервью "Коррьере дела Серра" пояснить не смог. Но полон, если что, решимости дать совет Москве.

Да, персонажи из комедий Гайдая как-то симпатичнее артистов из европейского театра. Какие переговоры они пытаются затеять, кто будет им писать сценарий? Пока каждый из трех предложенных кандидатов больше подходит для комедии. Гайдая на них нет.

В действительности все не так, как на самом деле.