Губерниев высказался о переходе сына Плющенко в Азербайджан: "Любят Магомаева и все время поют "Город мой, Баку""

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр будет выступать за сборную Азербайджана. Об этом объявил отец юного фигуриста. Переход Гном Гномыча, как Сашу зовут родители, под флаг другой страны уже одобрила Федерация фигурного катания на коньках России.

Александру Плющенко 13 лет и за российскую сборную он никогда не выступал. Как пояснил Евгений, заявка в команду Азербайджана позволит Гном Гномычу участвовать в международных турнирах. Олимпийский чемпион отметил, что решение было трудным, но он рассчитывает на совместные усилия по развитию фигурного катания в Москве и Баку.

О переходе Саши Плющенко в сборную другой страны высказался спортивный журналист Дмитрий Губерниев. По его словам, смена спортивного гражданства Гном Гномыча — это личное дело семьи Плющенко.

"Может, это какие-то практические бизнес-интересы, спортивные. Какие-то возможности новые открываются для Гном Гномыча. Поэтому это их личное дело. Если он будет выступать в Азербайджане, значит, так и будет", — заявил Губерниев.

При этом комментатор предположил, что Плющенко мог выбрать именно Азербайджан из-за любви к культуре этой страны.

"Здесь можно только рассуждать. Во-первых, это личное дело. Не так ли? Может, они любят Азербайджан, Баку. Может, они любят Муслима Магомаева и все время поют "Город мой, Баку"", — отметил журналист в беседе с "Абзацем".