Беларусь поставила условие присоединения к СВО: "Защитим наше Отечество от Бреста до Владивостока"

Беларусь может оказаться втянутой в боевые действия против Украины только в одном случае — если против республики будет совершена агрессия. Об этом предупредил в четверг, 21 мая, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как заявил политик, которого цитирует БелТА, если киевский режим отважится на агрессивные действия против Беларуси как части Союзного государства, "мы будем вместе защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока, где расположены два государства".

В ином случае "нет никакой необходимости – ни гражданской, ни военной" для присоединения белорусских военных к спецоперации на Украине, отметил Лукашенко. Он подчеркнул, что "мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать".

Ранее Лукашенко заявил, что в Беларуси будут "точечно отмобилизовывать" воинские части, чтобы "подготовить их к войне". При этом глава государства подчеркнул, что очень надеется на избежание самого жесткого сценария и настроен на мир.

Вслед за этим предводитель киевского режима Владимир Зеленский обвинил Россию в попытках втянуть Беларусь в конфликт с Украиной. По словам Зеленского, Москва якобы подталкивает Александра Лукашенко к агрессивным действиям.