Трамп определился, что делать с иранским ядерным топливом

Дональд Трамп заявил, что США получат иранское ядерное топливо, но не собираются его использовать.

"Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим", - сказал президент США, которого цитирует ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Иран согласен "передать обогащенный уран России вместо США при определенных условиях". До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность Москве за предложение помочь с вывозом обогащенного урана.

20 мая Корпус стражей исламской революции предостерег Израиль и США: в заявлении говорилось, что Тегеран пока что не использовал против них все имеющиеся у Исламской республики возможности.

Прежде Трамп обозначил сроки новой атаки США на Иран. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".