В Госдуме предложили решение проблемы со "схемой Долиной"

Поток судебных разбирательств по сделкам купли-продажи жилья на вторичном рынке не стихает. По-прежнему находится немало продавцов, желающих оставить себе проданные квартиры, не возвращая при этом покупателям полученные за недвижимость деньги.

В Государственной думе предложили способ бороться со схемой, получившей название в честь певицы Ларисы Долиной. Артистка продала квартиру в центре Москвы и получила огромную сумму, но отказалась освобождать жилье и возвращать деньги, ссылаясь на обманувших ее мошенников. Дело дошло до Верховного суда, который постановил выселить Долину из проданной квартиры и снять с регистрационного учета вместе с родней.

При рассмотрении тяжб между менее титулованными и знаменитыми гражданами суды не всегда руководствуются решением ВС России по делу Долиной. В связи с этим депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев подготовили в законодательство поправки, фиксирующую двустороннюю реституцию. Это означает, что продавец может претендовать на возврат проданной недвижимости лишь после того, как тот возместит покупателю уплаченные за нее деньги.

Как отмечает kp.ru, соответствующий законопроект направлен в Росреестр и Верховный суд для получения отзывов по существу.

Ранее Генеральная прокуратура России предложила обсудить идею "периода охлаждения" для сделок на рынке недвижимости для борьбы с мошенническими операциями по типу "схемы Долиной". В ведомстве полагают, что это позволит пресекать сделки, "заключенные с пороком воли продавца".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал комитеты нижней палаты парламента включиться в решение проблем с мошенническими схемами при купле-продаже квартир. Как подчеркнул политик, необходимо найти решение, так как граждане остаются зачастую и без денег, и без приобретенного жилья.