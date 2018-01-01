Куда пропала "последняя муза Задорнова" красавица Марина Орлова

Марина Орлова, которую называли последней музой Михаила Задорнова, пропала с радаров пять лет назад. Красавица-актриса ушла из кино, чтобы обрести семейное счастье.

В 2021 году Марина переехала в США. В Лос-Анджелесе актриса вышла замуж за Георгия Кирьянова. В августе 2022-го Орлова родила двойню – сына и дочь – и с головой ушла в материнство. Артистка даже сменила имидж, отказавшись от эффектного блонда. Она теперь шатенка.

Два года назад Орловой пришлось экстренно лететь в Россию. Артистка бросилась на родину, чтобы бороться за дом в Пятигорске, который достался ей и ее сестре от родителей. Бывший муж сестры Марины, Сергей Носов, положил глаз на "родовое гнездо" Орловых.

Родители сестер Марины и Елены Орловых оформили на них семейный коттедж в 2018 году. Через год женщины решили снести одно из обветшавших строений на участке и возвести новый дом. Завершить строительство не получилось – умер отец, потом закончились деньги. Орлова говорила, что Носов ни рубля не вложил в стройку, но подал иск о разделе имущества.

В суде мужчина предъявил техпаспорт на строение. Ни Марина, ни Елена не знали о его существовании. В заключении эксперта было указано, что постройка была готова к проживанию и введена в эксплуатацию до развода Сергея и Елены. Между тем в реальности в доме лишь голые бетонные стены, нет отопления и воды.

Зятем Марины Орловой Сергей Носов был всего два года. По словам актрисы, мужчина вошел в ее семью стремглав и так же вышел из нее, бросив Елену с двумя детьми.

Артистка боролась за родовое гнездо до конца. И в итоге через долгие месяцы судов она смогла отстоять дом. Суд встал на сторону Орловой и ее сестры.

Отстояв родной дом Марина с легкой душой вернулась в США. Сейчас она активно работает в странах Европы, Азии и в Америке. Орлова является членом гильдии актеров Голливуда SAG-AFTRA и гильдии композиторов и сценаристов в Италии SIAE.