Экс-глава Белгородской области сгустил интригу вокруг своего нового назначения

Бывший глава Белгородской области Вячеслав Гладков уклончиво ответил на вопрос о своей новой должности. Курсируют слухи, что политика ждет назначение послом России в Абхазии.

13 мая стало известно, что Гладков покинул пост белгородского губернатора. В Кремле позднее рассказали, что произошло это после личного общения президента России Владимира Путина с Гладковым. Никаких претензий у российского лидера к работе экс-губернатора нет, ему предложит новые варианты трудоустройства.

О высокой оценке работы Вячеслава Гладкова в одном из самых сложных в условиях СВО регионов говорит награда, которую присвоил политику президент. Гладков награжден орденом Александра Невского.

Вслед за этим появились сообщения со ссылкой на информированные источники о том, что Вячеслав Гладков отправится послом России в Абхазию. Однако политик заявил журналисту Александру Юнашеву в ответ на соответствующий вопрос, что "решение будет — и его озвучат, пока сказать ничего не могу". Также Гладков признался, что скучает по жителям Белгородской области, где проработал пять лет. Видео этого комментария опубликовано в MAX-канале Юнашева.