Власти Афганистана опровергли фейк о разрешении жениться на девятилетних девочках

Публикации ряда средств массовой информации о том, что в Афганистане якобы отменили минимальный возраст вступления в брак для девушек, являются вымыслом. С таким заявлением выступил пресс-секретарь верховного лидера страны Забиулла Моджахед.

Спорные материалы в СМИ появились после обнародования властями Афганистана закона о правилах расторжении брака и раздельном проживании супругов. О возрасте вступления девушек в брак там ничего не говорилось, на что и указал Забиулла Моджахед.

Чиновник также подчеркнул, что лишь за минувший год в судах Исламского Эмирата и в отделе по рассмотрению жалоб Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока были рассмотрены тысячи дел о принудительных браках с участием девочек. Все потерпевшие "были защищены от произвола, что демонстрирует пристальное внимание властей к обеспечению прав девушек и женщин" (цитаты по РИА Новости).

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко отмечала, что женщин по всему миру беспокоит развитие событий в Афганистане после захвата там власти талибами. Политик предостерегла новое правительство государства от ущемления прав женщин, предупредив, что это сыграет важную роль в вопросе признания легитимности талибов.

При этом один из представителей "Талибана" Сайед Зекрулла Хашими сразу после захвата власти в стране обозначил роль, которая отныне отводится женщинам: "Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике". Играть какую-либо роль в политике и работать во власти, по словам талиба, женщины не могут.