Зеленского заставили разобраться со скандалом вокруг Ермака для вступления в ЕС

Лидеры европейских стран призвали главу киевского режима Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал вокруг Андрея Ермака ради членства в Евросоюзе. Об этом пишет газета Die Zeit.

По данным издания, коррупция на Украине подрывает шансы на вступление страны в альянс, поэтому Зеленскому стоит серьезно заняться решением проблемы.

"То, как Украина справится с этим вопросом, покажет, сможет ли она соответствовать стандартам Европейского союза", — говорится в публикации.

Издание утверждает, что вразумить главу киевского режима по телефону уже пытались Мерц, Макрон, Стармер и фон дер Ляйен.

Экс-главу офиса Зеленского обвинили в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. 18 числа залог внесли, и чиновник вышел из СИЗО.