Трамп отказался от идеи захвата Гренландии, заявил посол США

Американский лидер Дональд Трамп отказался от задумки силового захвата Гренландии, заявил посол США в Дании Кеннет Хоуэри.

"Президент больше не рассматривает применение силы... Будущее Гренландии должны определять сами гренландцы", — сказал дипломат в интервью гренландской радиостанции KNR.

Он отметил, что рабочая группа по Гренландии сможет прийти к решению, которое удовлетворит условия как Трампа, так и мнение острова с Данией.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Глава Белого дома неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.