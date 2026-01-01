Власти Альберты сообщили о планах выйти из состава Канады

Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит объявила о проведении референдума по вопросу отделения региона от Канады.

Голосование пройдет 19 октября 2026 года. У местных жителей спросят о том, хотят ли они отделения провинции от Канады.

Уточняется, что предполагаемый вопрос референдума напрямую не запускает процесс отделение, а лишь дает правительству полномочия начать юридическую процедуру для проведения окончательного референдума о выходе провинции из состава страны.

Как сообщают местные СМИ, жители провинции Альберта хотят выйти из состава Канады, так как вносят несоразмерно большой вклад в канадскую экономику, не получая при этом должную политическую репрезентацию. Регион богат нефтью, а доходы от нее перераспределяет федеральный центр.