Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в соцсети

Евгений Плющенко и его сын Александр закрыли аккаунты в соцсети Instagram* на фоне новостей о смене спортивного гражданства.

В данный момент зайти на их страницы могут только подписчики.

Ранее 13-летний Александр Плющенко заявил о переходе под флаг Азербайджана. Он будет представлять страну на международных турнирах. Решение одобрила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы", - сказал он.

Широкая публика знает Александра как Гном Гномыча, который активно участвует в ледовых сказках и коммерческих шоу отца, а также активно ведет соцсети. Его отец - двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, а мать - продюссер Яна Рудковская.

