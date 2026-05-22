Соцфонд пересмотрит отказы в пособиях для многодетных семей

Социальный фонд России пересмотрит отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые раньше его не получали из-за небольшого превышения дохода (не более 10%).

Для тех граждан, которые ранее не соответствовали льготным условиям, теперь предусмотрена выплата в размере 50% от прожиточного минимума, установленного в их регионе.

Пересмотр начнется с 22 мая в беззаявительном порядке, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда. Пособие будет зачислено автоматически, если вынесенный ранее отказ противоречит новым правилам. Уведомление придет через портал "Госуслуги".

Как ранее сообщили в Минтруда России, новые меры позволят многодетным семьям сохранить на 12 месяцев пособие в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка.