Филипп Киркоров: "Он всегда был гнилой, этот Певцов. Всегда вот такой — завистливый, вечно ему все поперек горла"

Юра Борисов дебютировал на театральной сцене. Номинант на премию "Оскар" сыграл главную роль в спектакле "Гамлет" в МХТ имени Чехова. Вот только премьера обернулась громким скандалом.

Постановку разнес художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков. Народный артист России заявил, что в спектакле "нет ни одной мысли" и назвал его театральной катастрофой.

Слова мэтра задели молодого актера Андрея Максимова, сыгравшего в "Гамлете" Лаэрта. Артист публично нахамил Меньшикову на его странице в соцсети. За народного артиста России вступилась жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Заядлая театралка, которая видела новую постановку, тоже раскритиковала спектакль. К ней присоединился и Дмитрий Певцов.

И тут неожиданно в полемику вступил Филипп Киркоров. "Хочу присоединиться к словам Константина Аркадьевича Райкина, который очень правильно сказал, что, если кому-то что-то не нравится в творчестве коллег, необязательно выносить свои, так скажем, агрессивные „фу“ на всеобщее обозрение. Возьми телефон, напиши эсэмэс, позвони, приди, встреться. В конце концов, набей морду, если тебе что-то не нравится, да? Но зачем устраивать вот это все?" - для начала отметил Киркоров.

Затем он признался, что не слышал высказываний Олега Меньшикова, зато посмотрел "безобразное, кляузное выступление" Дмитрия Певцова. По мнению поп-короля, тот просто завидует успеху Юры Борисова, передает Starhit. "Он всегда был гнилой, этот Певцов. Всегда вот такой — завистливый, вечно ему все поперек горла", - заявил Филипп, походя назвав его сбитым летчиком.

Отметим, что ранее у Певцова и Киркорова уже был конфликт. Несколько лет назад актер призывал отменить концерты поп-короля, назвав их мерзостью.

