"Она просто болтуха!": Успенская так и не простила Чеботиной обиду

Любовь Успенская публично нелестно высказалась о Люсе Чеботиной. Королева шансона оставила дерзкий комментарий под постом о молодой звезде. Любовь Залмановна призналась, что исполнительница хита "Солнце Монако" ее безумно раздражает.

Люся слова старшей коллеги увидела и молчать не стала. "Не на ту напали! Пытаясь затравить меня фейковыми статьями, вбросами, вы только мотивируете меня становиться лучшей версией себя", — заявила Чеботина.

Конфликт артисток многих удивил, ведь ранее они поддерживали теплое общение, выступали на одной сцене. Не было и намека на неприязнь.

Спустя время после шумихи журналисты встретили Любовь Успенскую и спросили, смогла ли она помириться с Люсей Чеботиной. Та ясно дала понять, что еще обижена на молодую коллегу, передает Starhit.

"Девочки, понимаете, что я с ней была в хороших отношениях, но она неблагодарный человек. Больше я ничего не говорю, все. Она, конечно, обидела. Что вы думаете, просто так? Она даже не думает, как умеет обидеть. Она просто болтуха! Все", - отрезала Любовь Успенская.

