Российские штурмовые подразделения взяли под контроль мощный укрепленный узел ВСУ. Неприятель окопался на подступах к Новопавловке в ДНР, рассказали в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили: брали укрепления бойцы штурмового отряда 239-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии. Штурмовики захватили опорные пункты ВСУ под Новопавловкой в ДНР. Противник превратил этот район в мощный укрепленный узел, однако штурмовикам удалось прорвать вражескую оборону.

Захват укреплений создал благоприятные условия для дальнейшего продвижения группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении, пояснили в Минобороны. В ведомстве отметили, что боевики оказывали ожесточенное сопротивление, применяли ударные дроны и минометы. Тем не менее, оборона ВСУ была сломлена благодаря грамотной тактике и профессионализму российских военнослужащих, передает РИА Новости.