ВСУ атаковали общежитие колледжа со спящими детьми в ЛНР

ВСУ ночью нанесли прицельный удар по спящим беззащитным детям. Украинские беспилотники атаковали общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета, сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По данным Пасечника, в общежитии находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Пострадали 35 человек, им оказывают помощь медики. Спасатели продолжают разбирать завалы, найдены двое учащихся. Под завалами еще остаются дети, поиски продолжаются.

На месте работают экстренные службы. Психологи и медики оказывают всю необходимую помощь. Глава ЛНР также сообщил, что в Старобельске повреждены административные здания, магазины, частные дома, ранен мужчина.