На Москву и Подмосковье обрушатся град и смерч

Аномальная жара ожидается в пятницу, 22 мая, в Москве и Подмосковье. Температура воздуха составит от 27 до 30 градусов тепла.

К вечеру столицу и область заволокут 12-километровые тучи, пойдет ливень с градом. Возможно образование смерча на севере Подмосковья, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет как из ведра", - сказал синоптик.

По словам Тишковца, на каждый метр московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды.

Такая погода станет предвестником ближайшего похолодания. В субботу, 23 мая, столбик термометра снизится до 21-23 градусов тепла. Также возможны кратковременные дожди и гроза.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение действует до 23 мая.