Аглая Шиловская осталась без работы из-за постоянных слухов о беременности: "В нашей стране женщинам нельзя поправляться"

Аглая Шиловская в новом интервью расставила все точки над i. Известная артистка развеяла слухи о своей беременности и наличии детей.

Она выгодно отличается от многих российских артисток своей естественностью и нежеланием гоняться за модой. Поэтому 33-летняя поющая актриса подкупает публику не только талантами, но и внешностью, не перегруженной пластическими операциями, "уколами красоты" или излишней худобой.

Однако у этой медали оказалась и другая сторона. Аглая Шиловская призналась, что из-за постоянных слухов о своем интересном положении, родах или детях осталась без работы.

"Меня уже на пробы не зовут. Я агента спрашиваю: "Что происходит, почему у меня нет работы?". А она говорит: "Ну, потому что ты беременная". Я не беременная, не рожала. В нашей стране женщинам нельзя поправляться. Я поправилась — и все: значит, либо родила, либо беременная", - заявила в новом интервью Аглая Шиловская.

Актриса призналась, что пока не спешит становиться матерью. Однако у нее есть опыт воспитания детей. Дело в том, что она активно участвовала в воспитании сына своего первого мужа.

Сейчас Шиловская счастлива в браке с актером Александром Устюговым. Актеры познакомились на съемках сериала "Столичная штучка", у них случился служебный роман. Влюбленные сыграли три свадьбы.

