В зоне спецоперации российские военные активно наращивают темпы наступления. Так, бойцы группировки войск "Запад" ликвидируют остатки плацдарма противника у реки Оскол. В Константиновке, это ДНР, военнослужащие Юга выдавливают разрозненные группы радикалов из кварталов жилой застройки. А подразделения Восточной группировки уверенно продвигаются на ореховском участке фронта.

На четвереньках или ползком. Прячась в брошенных домах и блиндажах. Под шквалом гранат и беспилотников. Вот так накануне бандеровцы бросали свои позиции на подступах к городу Орехов. А наши операторы ударных дронов на мониторах буквально в режиме онлайн наблюдали, как начинается важнейший этап освобождения Запорожской области.

Киевский генштаб вынужден признать: сегодня на этом направлении русские полностью взломали всю первую линию обороны ВСУ. Вывели на огневые рубежи тяжелую технику. И начали громить вторую. Причем, готовились основательно. Снарядов не жалеют.

Танкисты и артиллеристы рассказывают: потери бронетехники ВСУ на этом участке - больше 90 процентов. Поэтому и попадается редко. Несколько дней назад, правда, суетилась где-то километрах в пяти от переднего края натовская машина. То в развалинах появится. Сделает выстрел - и сразу в кусты. Но в итоге националисты, что называется, добегались.

И вот уже наши штурмовики почти так же добили остатки националистов в Красном городке и Юбилейном парке. Это два микрорайона в Константиновке. Сегодня оба заняты и зачищены российскими бойцами.

Передвижения небольших огневых групп и расчетов малой авиации противник просто не успевает отслеживать. Все потому, что теперь основная работа идет вот так - почти на ходу. Дроны вылетают не со стационарной позиции, которую можно засечь, а из кузова машины.

Утро, высота метров 50, в объективе улицы и перекрестки. Это Сумы, непосредственно областной центр. Российских штурмовиков тут пока нет. А вот дронов группировки "Север" - десятки. Видно, как оператор неспешно выбирает цели - транспорт ВСУ. И один за другим таранит пикап, минивен и джип. Националистам, кто успел, не оставалось ничего, как только броситься врассыпную. И с каждым днем линия фронта, что в Харьковской области, что в Сумской, отползает все дальше от российских границ.

Массированный удар этой ночью российские батареи нанесли по противнику в селах Кондратовка и Граны. Утром пошел накат пехоты. А сейчас уже как минимум треть каждого из поселков - под контролем штурмовиков. В этой атаке наши расчеты применяли новые термобарические снаряды.

За неполные полгода российские войска освободили от ВСУ уже 81 населенный пункт.