Цветочный бал на южном берегу Крыма. В Никитском Ботаническому саду распустились ирисы. На фоне живописных зелёных полей посетителей встречает россыпь сотен ярких разноцветных бутонов. Впечатляют не только красочным видом, но и ароматом.

Таинственные, благородные и слегка игривые – сотни цветов распустились на карнавале ирисов в Никитском Ботаническом саду. На террасах площадью более двух тысяч квадратных метров демонстрируют свои экстравагантные наряды более 330 сортов.

Интродукцией этих растений в Крыму занимаются более полувека. В коллекции, в основном, гибридные или садовые сорта – так называемые бородатые ирисы. У них есть ворсинки – своего рода яркая вывеска и одновременно посадочная площадка для насекомых. Чтобы вывести новый сорт, селекционерам нужно порядка 10 лет. Зато результаты всегда впечатляющие.

За годы работы ученые увеличили размеры цветка. Изменили формы долей околоцветника, которые часто ошибочно называют лепестками. Волнообразные, складчатые, бахромчатые. Борода у некоторых превратилась в рог, который еще и оттенком выделяется. Но главные эксперименты идут с окраской – монохромные и двухцветные, пестрые и ломанные, с тонкой каймой и широкими мазками. От белоснежных до черных, словно антрацит.

Ирисы назвали в честь Ириды – древнегреческой богини радуги. Как это атмосферное явление – растения поражают богатством палитры. Здесь можно встретить практически все цвета и оттенки видимого спектра. Как шутят селекционеры – ген этого цвета природа оставила для розы, чтобы и она могла хоть чем-то удивить.

Ирис - растение художников и правителей. Его изображали Альбрехт Дюрер, Боттичелли, Клод Моне и Ван Гог. И даже на гербе французских королей вовсе не "флер-де-лис" – цветок лилии, а ирис болотный, считают ботаники. По легенде король франков Хлодвик смог спастись от готов, перейдя реку в брод, на который ему указали заросли желтого цветка.

Успеть за этой скоротечной красотой – задача не из легких. Погодные качели мешают. "Средние сроки зацветания высокорослых сортов обычно 1 мая. Но в этом году цветение сдвигается на две недели. Причем надо отметить, что низкорослые карликовые сорта зацвели в свой срок. Потом погода покапризничала и сорта остановили свое развитие. Вот только сейчас начинается цветение", - рассказала Ирина Улановская, старший научный сотрудник лаборатории цветоводства НБС.

Каждый сорт будет радовать посетителей 21 день. Чтобы проследить за историей селекции цветка и увидеть его преображение в деталях, любителям ирисов придется посетить выставку несколько раз.