Задержанные израильскими силовиками итальянцы рассказали, что пережили в плену

Задержанные израильскими силовиками в Средиземном море участники международной гуманитарной миссии начали возвращаться на родину.

В Рим прибыли 15 итальянских граждан, которые поспешили поделиться подробностями краткого нахождения в израильском плену. Как мужчины, так и женщины сообщили об унижениях и издевательствах: их били, применяли электрошокеры, подвергали сексуальному и психологическому насилию

Шокирующую видеозапись с захватом флотилии, которая везла гуманитарный груз в Сектор Газа, опубликовал накануне министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Европейских граждан связали, поставили на колени и публично унижали.

Вскоре началась их депортация. На сегодняшний день несколько стран ЕС требуют от Тель-Авива публичных извинений. В ряде государств проходят многочисленные митинги протеста.