Собянин: В ОЭЗ "Технополис Москва" более 240 высокотехнологичных предприятий

За 10 лет особая экономическая зона "Технополис Москва" стала крупнейшей в России по объему инвестиций и площади работающих предприятий. Об этом сегодня заявил мэр Сергей Собянин в социальных сетях.

На её территории локализовано свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Больше половина из которых - резиденты. Такой статус даёт ряд льгот. Организации освобождаются от имущественного, транспортного и земельного налогов на 10 лет; ставка налога на прибыль составляет всего 2 процента.

Также для них действуют режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли. Мэр подчеркнул: ключевое условие активного развития промышленности - создание адекватной инфраструктуры. Сегодня в столице свыше 13 миллионов квадратных метров качественных площадей. А к 30-му году эти цифры планируется практически удвоить.