Краснодар накрыли ливни с градом

В Бурятии - новые паводки, вызванные проливными дождями. Ещё в двух районах республики ввели режим повышенной готовности.

В Тункинском река вышла из берегов, затопило несколько улиц и 20 частных домов. Жители самостоятельно эвакуировались в пункт временного размещения, развёрнутый в местной школе. В Джидинском районе из-за прибывающей воды на одной из дорог закрыли проезд для всех видов транспорта. В соседнем Закаменском вода прибывает. Местный житель утонул, пытаясь перейти реку вброд.

Стихия бушует и на юге страны. Краснодар накануне вечером вновь накрыли ливни с градом. Всего за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. На дорогах образовались огромные лужи, проехать через которые смогли далеко не все автолюбители. Как сообщают синоптики, сегодня непогода может вновь обрушиться на регион.

Такие же прогнозы и в Москве. Днём ещё будет аномально жарко, а к вечеру в столице и на севере Подмосковья обещают ливень с грозой, градом и сильным ветром.