Два десятка детей остаются под завалами общежития в ЛНР после удара дронов

Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного украинскими беспилотниками общежития в Старобельске в ЛНР. По данным оперативных служб, под завалами остаются 18 человек.

Как сообщалось ранее, ВСУ ночью нанесли прицельный удар по спящим беззащитным детям. Украинские беспилотники атаковали общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. По данным главы Луганской народной республики Леонида Пасечника, в общежитии находились 86 детей, пострадали 35 человек.

Как сообщили в МЧС, спасатели на данный момент извлекли из под завалов троих студентов. Пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи. В МИД России прокомментировали атаку ВСУ на мирных жителей. Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а Запад живодерски молчит, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.