"Ничего личного": мигрантов в России призвали соответствовать всем требованиям

Приезжающие в Россию должны соблюдать законы и знать русский язык.
Это базовый минимум, который должен соблюдать любой, кто приезжает в нашу страну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Должен соблюдать законы, знать язык, уважать наши традиции и культуру. Необходимо соответствовать всем требованиям. Поэтому здесь ничего личного", - сказал он в интервью "Вестям".
Он напомнил, что в России создана рабочая группа, занимающая всеми ключевыми вопросами миграционной политики.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил повысить пошлины для мигрантов и расширить основания для их выдворения.