Дима Билан появился на публике под ручку с известной певицей

Накануне, 20 мая, в Москве прошла XV Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. На мероприятии отметилось множество знаменитостей.

По красной дорожке прошлись Филипп Киркоров, Алсу, Жасмин, Александр Панайотов, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Татьяна Куртукова и многие другие. Однако особое внимание привлек к себе Дима Билан, который вышел в свет под ручку с Анной Асти.

Не так давно артисты записали совместный трек "Эпилог". Однако в Сети многочисленные пользователи отметили, как Дима Билан и Анна Асти гармонично смотрятся вместе. Примечательно, что со своим супругом певица почти не появляется на публике, муж Анны предпочитает держаться в тени.

А вот Дима Билан, которому в этом году исполнится 45 лет, официально ни разу не был женат. Детей у него нет. О своей личной жизни артист предпочитает не распространяться. Однако известно, что певец живет не один. Не так давно Дима Билан взял из донецкого приюта черного котика, которого зовут Шахтер. Артист трепетно заботится о питомце, имеющем серьезные проблемы со здоровьем.

