"Матушка Земля" Татьяна Куртукова сверкнула декольте в платье невесты

Татьяна Куртукова вышла в свет в провокационном наряде. Известная исполнительница предстала перед публикой в платье невесты с эффектным декольте.

Популярная артистка появилась на XV Русской музыкальной премии телеканала RU.TV на сцене "ВТБ Арены". Татьяна Куртукова нарядилась в платье, которое очень сильно напоминает подвенечное. Артистка даже украсила волосы фатой. Изюминкой образа стало внушительное декольте, подчеркнувшее аппетитные формы стройной певицы.

Вот только интернет-пользователи неоднозначно отнеслись к выбору Татьяны Куртуковой. Пока одни критиковали ее за провокационность, другие рассыпались в комплиментах. Нашлись и такие комментаторы, кто похвалил певицу за смелость и желание "выйти из образа Матушки Земли".

"Ух, Татьяна, красавица", "Куртукову не сразу узнала, непривычно раздета", "Молодец, Татьяна, надо меняться", "Куртукова как бы не стала, как другие певички в этом шоу-бизнесе...", "У Куртуковой классная фигура, есть что показать", - высказались комментаторы в Сети.

