Три сотни россиян оказались в зоне риска заражения лихорадкой Эбола

Находящиеся в Кении и Танзании около трех сотен россиян оказались в зоне риска заражения лихорадкой Эбола. Эти страны граничат к Демократической Республикой Конго и Угандой, где в настоящее время бушует вирус, пишет Shot.

Специалисты указывают, что Эбола передается через тесный контакт с зараженными или их биоматериалами. Однако можно заразиться и просто съев банан – на плодах оставляют следы летучие мыши – переносчики вируса.

В Конго на сегодняшний день зафиксировано более 500 больных, в 130 случаях - летальный исход. В Уганде официально подтверждены два случая, один из них закончился смертью пациента. Медики отмечают, что завоз Эболы в Россию теоретически возможен, но вероятность этого остается крайне низкой. Подчеркивается, что санитарные службы, как правило, оперативно реагируют на подобные угрозы.